الاستجابة لـ50 حالة طفل معرض للخطر ورعايتهم شرق الإسكندرية

شهد حى المنتزه أول شرق الإسكندرية اجتماع اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحى المنتزه، تحت رعاية اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه أول، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية للطفولة بالحى.

وتم عقد الاجتماع الشهرى للجنة الفرعية لحماية الطفولة بقاعة الاجتماعات، حيث ترأس الاجتماع الدكتورة ايناس احمد رئيس الوحدة الفرعية لحماية الطفل، بحضور منسق الوحدة العامة بالمحافظة وأعضاء الوحدة الفرعية وكافة التنفيذيين أعضاء اللجنة الفرعية من الصحة والتعليم والتضامن والجمعيات الشريكة.

وتناول الاجتماع مناقشه كافة بلاغات خط نجدة الطفل وحالات الأطفال المعرضة للخطر خلال أكتوبر 2023 وعددها (35) بلاغ واردة من خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة ورصد الوحدة الفرعية.

وكذلك (15) حالة متابعة لبحث آلية حمايتهم من الخطر وتقديم كافة الخدمات وسبل الدعم اللازم لهم.

كما تم استعراض أهم أنشطة اللجنة وكان من أبرزها، زيارة مدرسة محمود العشماوى الابتدائية لديوان عام الحى والتعرف على الخدمات المقدمة من وحدة الحماية واختصاصاتها والتعرف على باقى إدارات الحى والخدمات المقدمة للجمهور، كما استقبلت الوحدة فى يوم العائلات الحالات الأولى بالرعاية 45 أسرة وتوزيع عدد(100) وجبة.

وفى نهاية الاجتماع تم التأكيد على تكثيف عمليات رصد الأطفال المعرضين للخطر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة ومناقشة التحديات الراهنة وسبل حلها.