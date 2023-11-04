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غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ترسل مساعدات غذائية إلى قطاع غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 10:38 ص
غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ترسل مساعدات غذائية إلى قطاع غزة قافلة الطباعة والتغليف
كتب - إسلام سعيد

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شاركت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في قافلة مساعدات لدعم أهلنا في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصري، وانطلقت مساعدات غرفة الطباعة اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 إلى معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.
 
وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن قافلة المساعدات تأتي في إطار الدور المجتمعي للغرفة ودعماً للقضية الفلسطينية وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن أهل غزة، وتضم القافلة مساعدات غذائية.
 
أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف وقوف الغرفة بكامل أعضائها لدعم الأشقاء في فلسطين وعدم ادخار الجهد لتقديم المساعدات خلال الفترة القادمة.
 
 
غرفة الطباعة
غرفة الطباعة

غرفة صناعات الطباعة
غرفة صناعات الطباعة

قافلة غرفة الطباعة
قافلة غرفة الطباعة

 







غرفة صناعات الطباعة

الطباعة والتغليف

غرفة صناعة الطباعة والتغليف




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