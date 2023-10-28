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غرفة الطباعة: لقاءات مع وفود هندية وأفريقية على هامش الملتقى الدولى للصناعة

السبت، 28 أكتوبر 2023 10:42 ص
غرفة الطباعة: لقاءات مع وفود هندية وأفريقية على هامش الملتقى الدولى للصناعة غرفة الطباعة
كتب - إسلام سعيد

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أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس تنظيم لقاءات ثنائية مع وفود من تركيا والهند وبعض الدول الأفريقية خلال أيام الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023
 
من جانبه أشار المهندس نديم إلياس رئيس الغرفة إلي أن اللقاءات الثنائية بين الشركات الأعضاء في الغرفة وزوار المعرض خاصة من الدول الإفريقية والهند وتركيا تستهدف عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع من آليات الطباعة والتغليف.
 
وأكد رئيس غرفة الطباعة والتغليف، أن جناح الغرفة في المعرض يقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية لعقد هذه اللقاءات على هامش الحدث الصناعي الأهم من أجل تحقيق الاستفادة القصوى لشركات الطباعة والتغليف المشاركة في الملتقي.
 
 
وأوضح نديم إلياس أن النسخة الثانية من الملتقى الدولي للصناعة تحظي بدعم كبير من الدولة حيث يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض .
 
 
المشاركون في الملتقى الدولي للصناعة
المشاركون في الملتقى الدولي للصناعة

الملتقى الدولي للصناعة 2023 في مصر
الملتقى الدولي للصناعة 2023 في مصر

الملتقى الدولي للصناعة 2023
الملتقى الدولي للصناعة 2023

الملتقى الدولي للصناعة
الملتقى الدولي للصناعة

الوفود الافريقية بالملتقى الدولي
الوفود الافريقية بالملتقى الدولي

ملتقى الصناعى
ملتقى الصناعى

 







المعرض الدولي الثانى للصناعة 2023

الملتقى والمعرض الدولي للصناعة

الملتقى السنوي للصناعة الدورة الثانية

الملتقى والمعرض السنوي للصناعة 2023

الملتقى الدولي الثانى للصناعة 2023

المعرض الدولي الثاني للصناعة

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