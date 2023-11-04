صورة اليوم.. سياح العالم يتوافدون على الرحلات النيلية فى العيد القومى للأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى الكبير تزامناً مع العيد القومى للمحافظة والذي يأتي فى يوم 4 نوفمبر من كل عام، حيث تشهد حركة السياحة إقبال كبير على الرحلات النيلية الشتوية المبهجة، للإستمتاع على المراكب الشراعية المميزة أو المراكب النهرية التى تعمل بالموتور، والتى تجمع بداخلها سياح العالم حيث تتجهز بكل المطلوب لهم.

ويقوم أصحاب المراكب بتجهيزها بالفرش الصعيدي والطراز المميز، بجانب توفير المأكولات أو المشروبات التي يحبها السياح حسب طلبهم قبل الرحلة التي تمتد من نصف ساعة لأكثر من ساعة حسب الطلب وسعر الرحلة، والتى تبدأ من 50 جنيهاً وتصل لـ250 جنيهاً للأجانب والمصريين فى قلب نهر النيل، وتخرج صباحاً ومساءاً وسط تشغيل أصحاب المراكب الأغانى الأجنبية الشهيرة وبعض الأغانى الشعبى والراب والكف الصعيدي المميزة لإدخال البهجة فى قلوب السياح.

ومن جانبه، كشف نوبى جاد مرشد سياحى بالأقصر، إنه يتهافت السياح الأجانب القادمون من حول العالم لزيارة الأقصر بسحر وجمال نهر النيل، ويطلبون من جميع المرشدين أن ينظمون لهم رحلات فى نهر النيل بالمراكب الشراعية والنهرية فى قلب نهر النيل الذى يحملهم بصورة يومية من البر الشرقى إلى الغربى والعكس لزيارة المئات من المعابد والمقابر والأديرة الفرعونية التي تتراص فى مختلف أنحاء المدينة راسخة منذ آلاف السنين.

ويضيف نوبى جاد لـ"اليوم السابع"، إنه تشهد المناطق القريبة من نهر النيل فى مختلف المدن والقرى حول الأقصر، تجمعات كبيرة من الشباب والأطفال بغرض الهروب من الطقس الحار للشباب والأطفال عبر السباحة فى مياه النيل لترطيب أجسادهم فى تلك الأوقات شديدة الحرارة، حيث يقول أحمد عبد الحى إبن مدينة الأقصر، إنه وكافة أصدقاؤه يتجمعون بصورة شبه يومية للتوجه للسباحة فى نهر النيل للاستجمام في وقت الظهيرة مع الطقس الحار.



السياح خلال الاستمتاع فى المراكب النيلية



سياح العالم يتوافدون على الرحلات النيلية فى العيد القومى للأقصر