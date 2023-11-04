اليوم السابع
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صرف 35 % من مقررات تموين شهر نوفمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

السبت، 04 نوفمبر 2023 11:16 ص
صرف 35 % من مقررات تموين شهر نوفمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن سلع تموينية
كتب مدحت وهبة

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تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين،في  صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 35  % من مقررات التموين عن شهر نوفمبر  الجاري  حتى الآن ، كما  يتم  طرح السلع الغذائية وغير الغذائية  ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25 % .

وكان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد اكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تتعاقد الوزارة بشكل مستمر على توفير المنتجات من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وانه جارى العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

 

 







وزارة التموين

سلع بطاقات التموين

اسعار سلع بطاقات التموين

خدمات بطاقات التموين

السلع المدعمة لأصحاب بطاقات التموين




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