صحة سوهاج: تقديم خدمات طبية مجانية لـ10 آلاف مواطن ضمن حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 10 ألاف مواطن داخل 5 مراكز وهي جرجا، سوهاج، المنشاة، جهينة، أخميم وذلك بقري المحاسنة، القرامطة غرب، البخايته، الشهداء، الزارة، نزلة علي، مشروع غرب طهطا، والأحايوة شرق، العيساوية من خلال 9 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا الشهر صرح بذلك أعلن الدكتور احمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ومن جانبه أضاف الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء ولادة. بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأكدت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً لافتة إلى الإلتزام بتطبيق قواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل

تأتي تلك القوافل الطبية ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجا بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.