رئيس جامعة سوهاج يشيد بإبداع طلاب الآثار في استنساخ بعض التماثيل بقسم الترميم

سوهاج محمود مقبول

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بإبداع الطلاب بقسم الترميم بكلية الآثار في تصميم النماذج التماثيل والقطع الأثرية، وحثهم علي مواصلة الابداع والابتكار، مشيرًا إلى أن كلية الآثار تعد منارة من منارات العلم والحضارة داخل المحافظة، وتمتلك نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة تدريس المتميزين، إلى جانب إمكانياتها الفريدة التي تسعي من خلالها لأعداد خريجين للمنافسة فى سوق العمل محلياً وإقليمياً.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المشاريع الطلابية الخاصة بطلاب قسم الترميم بكلية الاثار لاستنساخ بعض التماثيل والقطع الجصية، وذلك داخل معمل الترميم بمقر الجامعة الجديدة.

ومن جانبه أوضح الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية أن رئيس الجامعة تفقد خلال جولته مجموعه من نماذج لتماثيل الكباش ونماذج لتماثيل ميريت آمون بالمعمل تمت تحت إشراف الدكتور محمد عوض أستاذ الترميم والدكتور محمود أبو الفتوح السيد مدرس الترميم المعماري بالكلية، والدكتور حسام رجب سليم مدرس مساعد بالكلية، والدكتور عبد الناصر علي معيد بقسم الترميم وطلاب الفرقة الثالثة، كما تفقد أيضاً نماذج للوحات جدارية ولوحات زيتية وتماثيل وتابوت ضخم يزن حوالي طن تقريباً بمدخل الكلية.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور فهيم حجازي عميد كلية الآثار، والدكتور أحمد الانصاري وكيل الكلية لخدمة المجتمع ، والدكتور محمود أبو الفتوح والدكتور أحمد مصطفي العمدة والدكتور حسام رجب، والدكتور عبد الناصر علي أعضاء هيئة التدريس بقسم الترميم بالكلية ، وعبد الموجود حمدون امين الكلية ونخبة من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة.



أحد النماذج المنحوته



رئيس الجامعة يتفقد النماذج