إدراج جامعة سوهاج ضمن تصنيف شنغهاى للتخصصات العلمية لعام 2023

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت تقدماً ملحوظاً هذا العام بدخولها في تصنيف شنغهاي في مجال العلوم الصيدلانية في الترتيب من (301 - 400)، وفي مجال الرياضيات في الترتيب من (401 - 500).

وأضاف رئيس الجامعة آن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، ويشمل التصنيف أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف هذا العام.

وآكد النعماني أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الجامعة على تلبية متطلبات الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي انطلقت في مارس 2023، ومن خلال الخطة البحثية للجامعة، والتي تلبي رؤية مصر 2030 في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفاً أن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للأساتذة وشباب الباحثين بالجامعة في كافة التخصصات العلمية والعلوم الإنسانية، من خلال دعم المشاريع البحثية وتقديم مكافآت مالية كبيرة للنشر العلمي المتميز في دور النشر العالمية، والذي من شأنه المزيد من التقدم في ترتيب الجامعة ضمن التصنيفات العالمية خلال الأعوام القادمة، وهو ما يظهر جلياً من خلال المؤتمر الدولي لشباب الباحثين الذي ينعقد بالجامعة خلال شهر مارس من كل عام.

وأشار النعماني الي أن الجامعة مستمرة ايضاً في تطوير البنية التحتية للمعامل البحثية، من خلال المنشآت الحديثة للجامعة، بالإضافة إلى التعاقد على شراء أحدث الأجهزة العلمية التي تواكب التطور السريع في سباق البحث العلمي العالمي، وربط تلك الأبحاث العلمية بتلبية إحتياجات المجتمع وتنمية البيئة.