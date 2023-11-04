رئيس جامعة سوهاج يشهد 50 مشروع تخرج لطلاب كلية الآثار.. صور

سوهاج - محمود مقبول

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مشاريع التخرج والأنشطة الطلابية لطلاب قسم الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآثار بالجامعة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور فهيم حجازي عميد الكلية، والدكتور أحمد الانصاري وكيل الكلية، والدكتور علاء الدين عبد العال رئيس القسم، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وثمن الدكتور حسان النعماني دور الطلاب ومجهوداتهم وإبداعهم في تنفيذ تلك المشروعات والأنشطة الطلابية التي ضمت أكثر من 50 مشروع ونشاط، كما ثمن دور أعضاء هيئة التدريس في دعم الطلاب وتوجيههم في تنفيذ تلك المشروعات، و التي ضمت مجموعة متنوعة من المنشآت المعمارية والاثرية داخل محافظة سوهاج ومصر والبلدان العربية في مختلف العصور.

وأوضح الدكتور فهيم حجازي أنه شارك في تنفيذ تلك المشروعات طلاب الفرق الدراسية المختلفة بقسم الآثار الإسلامية والقبطية، حيث تم البدء في تنفيذ تلك المشاريع بداية من العام الجامعي 2020-2021 وحتى العام الجامعي 2022-2023، وأشرف عليها جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الآثار الإسلامية والقبطية.

وذكر الدكتور علاء الدين عبد العال أن رئيس الجامعة تفقد عدد من المشاريع منها، مشروع مجسم الخريطة السياحية والاثرية لمحافظة سوهاج، ومجسمات لمسجد احمد بن طولون، وجامع السلطان شيخ زادة محمد بإسطنبول، والكنيسة المعلقة بالقاهرة، وأيضا مشربية من الخشب، وبلاطة من الرخام مكتوب عليها بالخط الكوفي الهندسي عبارة الشهادة، مشكاة من الفخار، البوم على هيئة مصحف مغربي، البوم صور للطغراءات العثمانية، الي جانب مجموعة من الملابس مصور عليها بعض التحف العاجية الأندلسية، وغيرها من المشاريع والأنشطة التي نفذها الطلاب بالكليات المختلفة.



أحد النماذج المنحوته



احد مشروعات التخرج



رئيس الجامعة يتفقد النماذج



رئيس الجامعة يستمع لشرح حول احد النماذج



رئيس الجامعة يشاهد امشروعات



شرح حول أحد المشروعات



مشرع مصغر لنموذج تخرج



مشروع تخرج للطلاب



مشروع تخرج نموذج إسلامى



مشروع للتخرج



نماذج من المشروعات



نموذج تخرج عن الاثار القبطية



نموذج للمشروع