دورة تدريبية لتفعيل أنشطة عيادات صديقة للشباب والمراهقين بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية ، دورة تدريبية لتفعيل أنشطة العيادات صديقة للشباب والمراهقين، وذلك خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، والدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى، وبحضور الدكتورة رشاأبوزيد، من الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي بالوزارة، وبإشراف مباشر من الدكتورة ولاء السعيد، مدير إدارة رعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين.

وشملت الدورة تدريب 88 من أطباء وتمريض الوحدات، بعدد 44 وحدة صحة أسرة، ب7 إدارات صحية (المنصورة -السنبلاوين -طلخا -تمي الامديد -ميت غمر -اجا-بلقاس).

وتناولت رفع الوعي الصحي، و تقديم المشورة والتوعية الصحية، لفئة الشباب والمراهقين، وأولياء أمور المترددين علي الوحدات الصحية، للفئة العمرية من 10 -24 سنة.

جدير بالذكر أنه تم تفعيل برنامج العيادة صديقة الشباب والمراهقين بعدد 189 وحدة علي مستوي المحافظة.