صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية حول التوعية بالمبادرات الرئاسية

الدقهلية محمد الحبشى

اختتمت إدارة الثقافة الصحية ب مديرية الصحة بالدقهلية ، فعاليات الدورة التدريبية حول التوعية بالمبادرات الرئاسية وما تقدمه من خدمات صحية.

استمرت الدورة على مدار 4 أيام، بمشاركة نحو 40 متدرباً، من أطباء التثقيف الصحى ومثقفين صحيين بالإدارات الصحية المختلفة، و تضمنت محاضرات نظرية وورش عمل تم خلالها عرض المشاريع المقدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن، مدير إدارة الثقافة الصحية، علاوة على فريق الوزارة متمثلاً فى الدكتور السيد العباسي، مدير عام الإدارة المركزية للإعلام والتعلم والاتصال الصحي، والدكتورة رباب حسن عبد السميع، مدير إدارة الاتصال الجماهيرى، وأشاد فريق الوزارة بآداء المثقفين الصحيين بالمحافظة، وقدم شهادات تكريم للمشاريع المتميزة .