اليوم السابع
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دار الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

السبت، 04 نوفمبر 2023 10:53 م
دار الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك دار الإفتاء
كتب لؤى على

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نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في مزاولة مهنة التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) وضوابط ذلك. فهناك صديق لي يعمل في أحد مراكز التدليك، ويقوم بعمل جلسات تدليك بصفة دورية؛ للوقاية من الإصابات العضلية المختلفة، فنهاه أحد أصدقائه عن ذلك معلِّلًا ذلك بأنَّ التدليك يترتَّب عليه كشف العورات، كما أنَّه قد يكون ذريعة لأمور محرَّمة؛ فما حكم عمله في مراكز التدليك لهذا الغرض؟، سؤال ورد لدار الإفتاء وجاء رد الدار كالآتى: 
 
يجوز العمل في مراكز التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) مع مراعاة الضوابط الشرعية والطبية وأخلاقيات المهنة، ويجب أن تكون المراكز الطبية القائمة بذلك مصرَّحًا لها من قِبَل الهيئات المختصة بممارسة هذا النشاط.

 







دار الافتاء

العلاج الطبيعى

تدليك

مفتى الجمهورية




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