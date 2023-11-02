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دار الإفتاء توضح حكم الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع

الخميس، 02 نوفمبر 2023 01:26 م
دار الإفتاء توضح حكم الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء ،وجاء رد الدار كالآتى: 
 
الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
 
والحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات. 
 
 






الخلع

الحقوق المالية عند الخلع

الشبكة والخلع

المهر والخلع



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