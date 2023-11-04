جولة سياحية بالمعابد والمقابر الفرعونية للمشاركين بملتقى الأقصر الدولى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، تنظيم جولات سياحية مميزة للمشاركين فى ملتقى الأقصر الدولى للتصوير بدورة الـ16، حيث زاروا معابد الأقصر والكرنك ومقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربي، وذلك للإستمتاع بالتاريخ المصري القديم والحصول على الاستلهام منه لنقش لوحاتهم خلال فعاليات الملتقى.

وانطلقت فعاليات الدورة السادسة عشرة والجديدة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى يوم 15 نوفمبر الجارى، حيث قال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الصندوق، إن الملتقى يعد حدثًا دوليًا فى تاريخ الحركة الفنية المصرية، يضم مجموعة من المبدعين من مصر والعالم

كما أضاف رئيس قطاع الصندوق الدكتور وليد قانوش، فى بيان صحفى، أن الملتقى يعد ميدانا لتواصل للمبدعين لما يقدمه من إبداع فني ورسالة سلام للعالم، خالقاً حوار ينعكس إيجابا على الحركة التشكيلية حيث أنه يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر.

ويكرم الملتقى هذا العام الفنان التشكيلي الكبير حلمى التونى، كما يشارك في هذه الدورة 9 فنانين مصريين وهم: محمد كمال عبد الهادي، سلام يسرى، عاليا عيسى، عمر سناده، محمد تيسير حامد، مروة ناجى، مهاب السيد أحمد، يسرا محمود، نهى الهامى، ويشارك من الدول العربية الفنان القطري محمد عتيق، والفنانة السعودية أمل فلمبان.

أما من مختلف دول العالم يشارك كل من: اليكساندر زيرنوكلييف (روسيا)، الفيا سارجين(روسيا)، أتوسا رحمانيفار (الولايات المتحدة)، لوزين تومانيان (أرمينيا)، ياكو سومايا (اليابان)، سانجي شريستا (نيبال).

ويستمر ملتقى الأقصر الدولى للتصوير لمدة 15 يوما، فى مدينة الأقصر، ومن المقرر مشاركة 10 فنانين أجانب، و10 فنانين مصريين، و5 فنانين من مختلف الدول العربية، ونظرا للأحداث الصعبة التي يعيشها شعب فلسطين من قبل الاحتلال الغاشم سيقام الحدث بدون مراسم احتفالية لا في بداية السمبوزيوم ولا فى الختام.



استمتاع الفنانين التشكيليين فى معالم الأقصر



المشاركين فى ملتقى الأقصر الدولى للتصوير



جانب من الجولات بمقابر وادى الملوك والملكات



جولات الفنانون فى مقابر ملوك الفراعنة



جولة بالمعابد والمقابر الفرعونية للمشاركون بملتقى الأقصر الدولى للتصوير



جولة سياحية بالمعابد والمقابر الفرعونية للمشاركون بملتقى الأقصر الدولى للتصوير