تعرف على مائدة قرابين "الملك تحتمس الثالث" بمتحف آثار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

توجد داخل أروقة متحف آثار الغردقة العديد من القطع الأثرية الفرعونية المختلفة وغيرها من العصور المختلفة، ضمن تلك القطع الأثرية التي تخص الملك " تحتمس الثالث " وهي مائدة القرابين، تعرف باسم تقدمة القرابين أو «حِتب دِى نِسو»، وهو قربان يقدمه الملك باللغة المصرية القديمة وكانت تتكون غالبًا من مجموعة محددة من الكلمات التي يمكن من خلال قراءتها تحقيق الإفادة الفعلية لروح المتوفى من خلال تفعيل القيمة السحرية للكلمة التي تتحول بالفعل إلى قرابين حقيقية بناءً على إيمان المصرى القديم.

من جانبه قال مينا مكرم وكيل الشئون الاثرية بمتحف آثار الغردقة، إن القدم عرف الإنسان القرابين، وتقديم بعض الأشياء الثمينة بهدف استرضاء المعبود أو إعداد الميت للعالم الآخر، وكان من بينها القرابين الحيوانية التي ربما كانت تقدم للموتى أو لقوى أعلى، وذلك لخصوبة الأنواع الحيوانية .

وأضاف أن مائدة قرابين الملك تحتمس الثالث هي مائدة قرابين خاصة بالملك المحارب العظيم تحتمس الثالث (من خبر رع ) ( الدولة الحديثة الأسرة ال 18 حوالي 1497 - 1425 ق.م )، حيث يظهر على الجوانب الأمامية للمائدة صور الملك راكعًا وهو يقدم أوعية مليئة بأحد السوائل.

ويوجد 40 ثقبًا للقرابين على السطح العلوي للمائدة من العناصر المنحوتة من الطعام والشراب، وقد نقشت ألقاب الملك على المائدة ألقاب الملك واسمه " من خبر رع" داخل الخرطوش الملكي، وزينت الجوانب بعقد إيزيس وأعمدة الجد التي تمثل الأستقرار والحماية.



مائدة قرابين الملك تحتمس الثالث



