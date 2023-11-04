تطوير الريف المصرى.. إنشاء 37 وحدة صحية بقرى الصف وأطفيح

كتبت – مرام محمد

عملت المبادرة الوطنية "حياة كريمة" الأكبر من نوعها على عدة محاور أساسية لتنمية وتطوير قرى مدينتي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة الأكثر احتياجًا ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يكفل لهم حق العيش الكريم.

شهد قطاع الصحة بقرى الصف وأطفيح خلال أعمال المرحلة الأولى من المبادرة إنشاء 37 وحدة صحية و16 نقطة إسعاف، فضلا عن إطلاق قوافل طبية متكاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان وإحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

وأسفرت جهود المبادرة بقرى الصف وأطفيح، عن إنشاء وتطوير 556 فصلًا دراسيًا و66، و9 وحدات اجتماعية و2 مركز تنمية أسرة، و5 محطات مياه شرب، و42 مشروع صرف صحي، و6 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 34 مكتب بريد، وغيرها من المشروعات الأخرى.