تطوير الريف المصرى.. إنشاء 37 وحدة صحية بقرى الصف وأطفيح

عملت المبادرة الوطنية "حياة كريمة" الأكبر من نوعها على عدة محاور أساسية لتنمية وتطوير قرى مدينتي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة الأكثر احتياجًا ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يكفل لهم حق العيش الكريم.
شهد قطاع الصحة بقرى الصف وأطفيح خلال أعمال المرحلة الأولى من المبادرة إنشاء 37 وحدة صحية و16 نقطة إسعاف، فضلا عن إطلاق قوافل طبية متكاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان وإحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.
وأسفرت جهود المبادرة بقرى الصف وأطفيح، عن إنشاء وتطوير 556 فصلًا دراسيًا و66، و9 وحدات اجتماعية و2 مركز تنمية أسرة، و5 محطات مياه شرب، و42 مشروع صرف صحي، و6 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 34 مكتب بريد، وغيرها من المشروعات الأخرى.
يُذكر أن مدينة الواحات البحرية شهدت مؤخرا تنظيم قافلة طبية مجانية على مدار 4 أيام خلال الفترة من الإثنين الموافق 2023/10/23 وحتى يوم الخميس الموافق 2023/10/26، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 2942 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك فى جميع التخصصات (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة - جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- علاج طبيعى - الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء)، بالإضافة إلى إجراء عدد 65 عملية جراحية بمستشفى الواحات البحرية.
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