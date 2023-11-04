تحقيقات × 24 ساعة.. حبس "بواب" لاتهامه بسرقة عملات أجنبية من شقة بالمقطم

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس بوابة 4 أيام بتهمة سرقة عملات أحنبية من شقة، وحجز صاحب مصنع علي ذمة التحريات بعد ضبط مواد مخدرة بحوزته.

البواب الحرامي

أمرت نيابة المقطم حبس حارس عقار وابنته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة نقود وعملات عملات أجنبية من داخل شقة بالمقطم.



مصنع مخالف

قررت نيابة المرج، حجز صاحب مصنع 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة تصنيع مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

الاتجار في الكيف وقيما قررت نيابة الأميرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المخدرات.



تشكيل عصابي

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصصا في سرقة إطارات السيارات في مدينة بدر