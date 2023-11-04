انهيار سقف منزل وإصابة طفل بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم فى أخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، شرقى محافظة سوهاج، إنهيار سقف منزل بشارع المشنب دائرة المركز ووجود طفل يبلغ من العمر مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بحدوث انهيار سقف منزل ووجود مصاب، تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

وبالفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة بحدوث انهيار سقف منزل بشارع المشنب دائرة مركز أخميم حيث تبين انهيار سقف الطابق الأول لمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك المدعوة حمديه م ع ا 47 سنة ربة منزل " أرمله " ومقيمه بذات العنوات تقطنه وأسرتها.

نتج عن حادث الانهيار إصابة نجل شقيقة مالكه المنزل الطفل حمادة م ا م 3 سنوات ومقيم بذات الناحية " كدمات متفرقة بالجسم " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج اللازم والحالة العامة مستقرة.

وبسؤال مالكه المنزل حول مضمون الواقعة أفادت بما جاء بالمعاينة وعللت سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لبيان سبب الانهيار.