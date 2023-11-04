الكشف على 1168 مواطنًا خلال القافلة الطبية لجامعة طنطا بالهياتم

الغربية عادل ضرة

قال اللواء عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، إن القافلة الطبية المجانية التى نظمتها جامعة طنطا بمدرسة مصطفى الدماطى الإعدادية بنات بالهياتم وشملت العديد من التخصصات الطبية، ومحو الأمية تحت رعاية الدكتور محمود أحمد زكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث قامت القافلة بالكشف على 1168 حالة من خلال 16 قسم ضمت تخصصات (الجلدية، الصدر، المسالك البولية، القلب و الأوعية الدموية، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأطفال، جراحة العيون، الأنف والأذن، النفسية والعصبية و التحاليل و تنظيم الأسرة)، إلى جانب الصيدلية التى قامت بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، و تحويل 84 حالة إلى مستشفيات الجامعة.

كما شهدت القافلة مشاركة الطب البيطري حيث تم الكشف على 4250 طائرا و328 رأسا من الماشية (220 أغنام وماعز و40 جاموس و48 أبقار و20 دواب) كما تم تسجيل و ترقيم عدد 51 رأس ماشية و سحب عدد 41 عينة دم لفحص البروسيلا و الكشف على 5 حالات بالسونار و 18 حالة تناسلية، كما شهدت فاعليات القافلة اجراء اختبارات محو أمية لـ 160 فردا.

جاءت أعمال القافلة بالتنسيق مع المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة و ممثلى جامعة طنطا و الطب البيطري و الوحدة المحلية للهياتم.