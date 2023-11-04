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القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على منزل في مخيم المغازي بغزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 11:47 م
القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على منزل في مخيم المغازي بغزة غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وفا تقول إن شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على منزل في مخيم المغازي بغزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى أكثر لـ 9488 شهيدًا بينهم 3900 طفل و2500 سيدة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

 

 

 

 







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