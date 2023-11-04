اليوم السابع
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الإسكان: تسليم وحدات المرحلة الثامنة في "جنة" بمدينة دمياط الجديدة 19 نوفمبر

السبت، 04 نوفمبر 2023 09:41 ص
الإسكان: تسليم وحدات المرحلة الثامنة في "جنة" بمدينة دمياط الجديدة 19 نوفمبر مشروع جنة
كتب أحمد حسن

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19/11/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة " المرحلة الثامنة " بالمجاورة 33 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15/1/2023 : 16/2/2023، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.
 
 وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارات  من 1 : 3، يوم الأحد 19/11/2023، ووحدات بالعمارات من 4 : 6، يوم الإثنين 20/11/2023، ووحدات بالعمارات من 7 : 9، يوم الثلاثاء 21/11/2023، ووحدات بالعمارات من 10 : 12، يوم الأربعاء 22/11/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 23/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارات من 13 : 15، يوم الأحد 26/11/2023، ووحدات بالعمارات من 16 : 45، يوم الإثنين 27/11/2023، ووحدات بالعمارات من 46 : 48، يوم الثلاثاء 28/11/2023، ووحدات بالعمارتين 49 : 50، يوم الأربعاء 29/11/2023، وتخصيص يوم الخميس 30/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
 
وأضاف " خلف الله "، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 51 و 52، يوم الأحد 3/12/2023، ووحدات بالعمارتين 53 و 54، يوم الإثنين 4/12/2023، ووحدات بالعمارتين 55 و 56، يوم الثلاثاء 5/12/2023، ووحدات بالعمارتين 57 و 58، يوم الأربعاء 6/12/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 7/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارتين 59 و 60، يوم الأحد 10/12/2023، ووحدات بالعمارتين 61 و 62، يوم الإثنين 11/12/2023، ووحدات بالعمارتين 63 و 64، يوم الثلاثاء 12/12/2023، ووحدات بالعمارتين 65 و 66، يوم الأربعاء 13/12/2023، وتخصيص يوم الخميس 14/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
 
وقال: سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 67 و 68، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات بالعمارات من 69 : 71، يوم الإثنين 18/12/2023، ووحدات بالعمارات من 72 : 77، يوم الثلاثاء 19/12/2023، ووحدات بالعمارات من 78 : 82، يوم الأربعاء 20/12/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 21/ 12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 83 و 84، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارتين 85 و 86 يوم الإثنين 25/12/2023، ووحدات بالعمارتين 87 و 88، يوم الثلاثاء 26/12/2023، ووحدات بالعمارتين 89 و 90، يوم الأربعاء 27/12/2023، وتخصيص يوم الخميس 28/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
 
ونوه رئيس جهاز دمياط الجديدة، عن أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 91 و 92، يوم الأحد 31/12/2023، ووحدات بالعمارات من 93 : 96، يوم الإثنين 1/1/2024، ووحدات بالعمارات من 99 : 103، يوم الثلاثاء 2/1/2024، وتم تخصيص يوم الأربعاء 3/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
 
 






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