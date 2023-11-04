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الأزهر: على المسلمين والمسيحيين واليهود من أصحاب الضمائر الحية نصرة فلسطين

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:34 ص
الأزهر: على المسلمين والمسيحيين واليهود من أصحاب الضمائر الحية نصرة فلسطين الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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أصدر الأزهر الشريف بيانًا، قال فيه إن استهداف النازحين الأبرياء داخل مدرسة تأويهم، واستهداف نازحين آخرين على الطريق الساحلي، ومذبحة مستشفى الشفاء بغزة، وقتل قوافل الجرحى والمصابين، وتدمير سيارات الإسعاف، كل ذلك يضع قضية فلسطين على المحكِّ، ويُوجب على المسلمين والمسيحيين واليهود من أصحاب الضمائر الحية والشجاعة في قول الحق أن يبذلوا كل غال ونفيس، وأن يهبُّوا لنصرة الفلسطينيين، وأن يدفعوا هذا العدوان البربري المتوحش عنهم وعن أطفالهم ونسائهم وشيوخهم وشبابهم. 
 
وأضاف الأزهر فى بيانه: "إنَّا لا نملك إزاء تقاعس القريب والبعيد عن القيام بالواجب الديني والإنساني والأخلاقي إلا أن نردِّد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في ظرف شديد الشبه بهذا الظرف: "اللهم إنهم حفاةٌ فاحملهم، اللهم إنهم عراةٌ فاكسهم، اللهم إنهم جياعٌ فأشبعهم"، ففتح الله له يوم بدر".
 
 






الازهر الشريف

فلسطين

القدس

قطاع غزة




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