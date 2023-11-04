افتتاح معرض تراث محطات ومواصلات الإسكندرية بمشاركة المتحف اليونانى الرومانى

الإسكندرية جاكلين منير

بدأت فعاليات شهر نوفمبر، فى المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية ، بافتتاح معرض "إسكندرونا" في نسخته السادسة بعنوان "تراث محطات ومواصلات الإسكندرية"، بمشاركة المتحف اليوناني الروماني وهيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية ومركز الجزويت الثقافي.

وشارك في الافتتاح كل من: الدكتورة ولاء مصطفى؛ مدير عام للإدارة العامة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، والدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار.

ويتناول المعرض أهمية وسائل المواصلات في معرفة عمران البلاد وتاريخها حيث ان وسائل المواصلات جزء لا يتجزأ من تراث الإسكندرية.

وألقت الدكتورة ولاء مصطفى كلمة بعرض وسيلة من أهم وسائل المواصلات الخاصة بالعصر اليوناني الروماني و هيا المركب و الذي يوجد نموزج لها بالمتحف اليوناني الروماني ودعت كل الحاضرين لزيارة المتحف واشادت بأهمية المعارض الفنية في زيادة الوعي والاعتزاز بحضارة البلاد.

واختتمت الدكتورة أمل العرجاوي الكلمة الافتتاحية باشارتها لاهمية وسائل المواصلات في تنشيط السياحة ودورها الهام في جذب السياح من جميع انحاء العالم لزيارة البلاد والتحرك فيها بسهولة بهذه الوسائل.

وانتهى المعرض بتكريم المشاركين فيه وتشجيعهم على الاستمرار في ابداعاتهم الفنية.