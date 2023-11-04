إيقاف بناء مخالف في شارع سيكلام بحي المنتزه ثان بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه ثان بالإسكندرية برئاسة الدكتورة رباب مدني، رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف من المهد، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وكلفت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، وجهت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، وحدة التدخل السريع بالحى ومهندسي وممثلي الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، بشن حملة لإزالة أعمال بناء مخالف، بشارع سيكلام، وعلى الفور تم ايقاف الأعمال، وفك الشدة الخشبية،والتحفظ علي 200 لوح خشبي، ونصف طن اسمنت، وجاري اتخاذ اللازم نحو الأعمال المخالفة، للتصدي لأي مخالفات.



التحفظ على مواد بناء مخالف في المنتزة ثان بالاسكندرية



إيقاف أعمال بناء مخالف في المنتزة بالإسكندرية