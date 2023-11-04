إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة تكرم مديرها السابق بحضور النائب العام

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أقامت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، تحت رعاية النائب العام المستشار محمد شوقي، وبحضوره، اليوم السبت، حفلًا لتكريم كل من المستشار محمد غراب، النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي السابق، والمستشار مرجان المزين، رئيس الاستئناف الوكيل الأول للتفتيش القضائي السابق.

واضطلع بالتكريم والمستشار عمرو فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي، في حضور لفيفٍ من أعضاء النيابة العامة.

تضمن الاحتفال الترحيب والاحتفاء بهما، عرفانًا لهما وتقديرًا لجهودهما المضنية في العمل على رفعة النيابة العامة إبَّان فترة عملهما.