اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 06:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة تكرم مديرها السابق بحضور النائب العام

السبت، 04 نوفمبر 2023 04:38 م
إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة تكرم مديرها السابق بحضور النائب العام تكريم النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي السابق
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، تحت رعاية النائب العام المستشار محمد شوقي، وبحضوره، اليوم السبت، حفلًا لتكريم كل من المستشار محمد غراب، النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي السابق، والمستشار مرجان المزين، رئيس الاستئناف الوكيل الأول للتفتيش القضائي السابق.
 
واضطلع بالتكريم والمستشار عمرو فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي، في حضور لفيفٍ من أعضاء النيابة العامة. 
 
تضمن الاحتفال الترحيب والاحتفاء بهما، عرفانًا لهما وتقديرًا لجهودهما المضنية في العمل على رفعة النيابة العامة إبَّان فترة عملهما.
 
1f75cf2d-94b7-4a7b-948a-b25812f38391
 
09927904-918b-4731-8504-8d739c997dca

 







النائب العام

التفتيش القضائي بالنيابة العامة

النيابة العامة

التفتيش القضائي

تكريم مدير التفتيش




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة