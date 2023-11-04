أشياء لا تتوقعها تسبب الصداع ونصائح لتخفيف الألم

كتبت نهير عبد النبى

الصداع واحد من أبرز المشكلات الصحية التي يعانى منها الكثيرون سواء الكبار أو الصغار ما يسبب ألمًا شديدًا وعدم القدرة على التركيز، وحسب ما ذكره موقع medicinenet هناك العديد من الأشياء التي لم تتوقعها تزيد من الصداع وهى:

- التغيرات والظروف الجوية

التغيرات في الطقس يمكن أن تسبب أعراض الصداع النصفي لدى بعض الناس ولذلك، قارن العلماء مذكرات الصداع التي كتبها 100 شخص ألماني على مدار عام مع خرائط الطقس، ووجدوا أن حالات الصداع النصفي تتأثر بالطقس بنسبة 13% من الحالات، وهو ما اعتقدوا أنه أقل من الواقع.

ويعاني بعض هؤلاء الأشخاص من الصداع النصفي في كثير من الأحيان عندما ينخفض ​​الضغط الجوي، والبعض الآخر عندما يرتفع، ووجدت دراسة أخرى أن مرضى الصداع في تايوان أبلغوا عن المزيد من الصداع النصفي خلال جبهات الشتاء الباردة.

- الروائح القوية

في بعض الأحيان تسبب الروائح القوية الصداع و في دراسة استقصائية لمرضى الصداع النصفي، أفاد أكثر من 90% منهم أن الروائح هي محفزات، ومن بين هؤلاء، 9 من كل 10 سميوا العطور على وجه التحديد.

- الجفاف

يعد الجفاف أحد أكثر مسببات الصداع شيوعًا، لذلك تأكد من شرب الماء باستمرار على مدار اليوم.

- الأضواء الساطعة

يمكن للأضواء الساطعة وأنماط معينة من الخطوط أن تثير الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص ومن المعروف أن الأضواء تؤدي إلى أنواع مختلفة من الصداع، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي يشعرون بعدم الراحة في الضوء الخافت أكثر من غيرهم.

- اضطرابات النوم

النوم الجيد مهم، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصداع، تم العثور على الصداع العنقودي لدى 80٪ من الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم في بعض الدراسات، وجدت دراسات أخرى أن سوء نوعية النوم يؤثر على الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي وغيرهم ممن يعانون من أنواع الصداع النادرة، يمكن للصداع أن يعطل النوم أيضًا. هذا يمكن أن يؤدي إلى حلقة مفرغة. قد ترغب في مناقشة خياراتك مع أخصائي النوم.

- الإفراط في استخدام الكمبيوتر

في استطلاع للرأي شمل 300 شخص يعانون من الصداع بشكل منتظم، قال المشاركون إنهم يميلون إلى الإصابة بالصداع الناجم عن الإفراط في استخدام الكمبيوتر بنسبة 50٪ من الوقت.

تذكر أن تأخذ فترات راحة قصيرة كل ساعة عندما تكون على جهاز الكمبيوتر خلال تلك الفترة، يمكنك التمدد والسماح لعينيك بالاسترخاء من خلال تركيزها على جسم بعيد لبضع دقائق.

- عوادم السيارات وتلوث الهواء

في العديد من الدراسات، تمت مقارنة تلوث الهواء في المدينة بسجلات المستشفيات لمرضى الصداع. وقد أظهرت هذه الدراسات أن زيارات المستشفيات بسبب الصداع تزداد مع تفاقم التلوث. حاول تجنب البقاء بالخارج في الأيام التي يكون فيها الهواء سيئًا.