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وزير الخارجية الأمريكى: الهدنة فى غزة أثبتت نجاحها ونأمل استمرارها

الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:36 ص
وزير الخارجية الأمريكى: الهدنة فى غزة أثبتت نجاحها ونأمل استمرارها وزير الخارجية الامريكي
كتب سمير حسنى

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قال أنتونى بلينكن وزير الخارجة الأمريكي، إن الهدنة في غزة أثبتت نجاحها، معربا عن أمله في استمرارها.، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وأضاف بلينكن: "يسعدني أن أرى وجود أمريكي آخر بين الرهائن المحررين في غزة".. ووقف القتال أثبت نجاحا في تأمين تحرير رهائن وتسليم مساعدات إنسانية لغزة، ونريد لذلك أن يستمر".

ووصل بلنيكن إلى إسرائيل، في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن قادة إسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة وسبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة.

 

 







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