ورش فنية وقوافل لاكتشاف الموهوبين فى مدارس بشاير الخير بالوادى الجديد

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، تنظيم قوافل لاكتشاف الطلاب الموهوبين بمدارس المحافظة، حيث جرى اليوم الخميس تنفيذ قافلة تضم نخبة من إدارة الموهوبين والتعلم الذكى ومسئولى الموهوبين لمدرسة بشاير الخير شمال مدينة الخارجة.

وتم تنفيذ لقاءات موسعة وورش عمل فنية للطلاب فى الرسم والعديد من المهارات الفنية لإكسابهم المهارات وصقل مواهبهم من خلال المتخصصين، وكذا اكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم الإبداعية ، وتشجيعهم من خلال مجموعة من الجوائز العينية.

وأعرب عدد من الطلاب المشاركين عن بالغ سعادتهم بهذا البرنامج، وما يتضمنه من أعمال متميزة تهدف إلى إسعادهم وتنمية مواهبهم من خلال المختصين كل فى مجاله.