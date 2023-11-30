تعليم الوادى الجديد: بدء تصفيات المكاتب التنفيذية والطالب المثالى

أعلن المهندس سيد عبد العزيز ، وكيل التعليم ب الوادى الجديد ، عن بدء تصفيات دورى المكاتب التنفيذية ، الطالب والطالبة المثالية بالإدارات التعليمية للعام الدراسى 2023_2024 م وذلك وفق خطة العمل للتربية الإجتماعية يتم إجراء التقييم فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإعلان النتائج والمراكز الأولى من كل إدارة تعليمية للمشاركة بتصفيات المديرية كما جرى تنفيذ ندوة توعوية تثقيفية لطلاب بلاط التعليمية لتنمية روح الولاء وحب الوطن وسط تفاعل قوى من الطلاب.

وفى سياق متصل أعرب وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن امتنانه وتقديره لفريق العمل بوحدة تكافؤ الفرص والخدمة المدرسية بإدارة الداخلة التعليمية وذلك للتعاون المثمر فى تنظيم يوم ترفيهى لمدرستى الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية بالداخلة.

تضمن اليوم عروض وفقرات فنية ومسابقات مختلفة وسط أجواء من السعادة ارتسمت على وجوه طلابنا من ذوى الهمم ، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب .

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى الدور المجتمعي والإنسانى للمعلمين وحرصهم الدائم على التواصل مع كافة أطياف المجتمع وتوطيد جسور التعاون والمودة.