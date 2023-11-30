نائب محافظ القاهرة تتفقد إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة وتطوير "شق الثعبان"

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بحضور اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة استكمال أعمال إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل للاطمئنان على سير الأعمال طبقا للجدول الزمني لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كافة التعارضات الخاصة والتأكد من سيرها طبقا لتوجيهات محافظ القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للنتطقة الجنوبية، أنه تم إزالة بنزينة ومبنى البريد ومبنى المرافق و مبنى رئاسة حي دار السلام القديم ومحطة محمول بمركز شباب الفسطاط وإزالة التعارضات بالمثلثة بقرية الفخارين وإزالة التعارضات بسوق الساحل كما تم عقد لقاءات دورية مع التجار بمنطقة أثر النبي بنطاق الحى.

وفى السياق ذاته، تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال التطوير القائمة بالمدينة الصناعية بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طره لوضع اللمسات النهائية والتجميلية بمنطقة الكيلو الاول بداية من مدخل المدينة على طريق الاوتوستراد وباقي الأعمال بالمناطق الأخرى بحضور المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره والعميد ماجد فوزى رئيس الجهاز التنفيذى لشق الثعبان ومديرى المتابعة الميدانية والإشغالات ومشرفى المربعات.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المنطقة الجنوبية تخطو بخطى سريعة وتسابق الزمن فى تحقيق طفرة حضارية بالمدينة الصناعية بشق الثعبان من خلال العمل على توفير و امداد المنطقة بكافة الخدمات والمرافق ووضع اللمسات النهائية لخطة التطوير بمنطقة شق الثعبان، حيث شددت على متابعة الاعمال واستمرار الحملات اليومية للوصول إلى تحقيق الخطة الموضوعة للمنطقة الصناعية طبقا للجدول الزمنى.

وشملت الجولة تفقد مدخل مدينة شق الثعبان لمتابعة مداخل ومخارج المدينة من خلال معاينة احواض للمزروعات بالمدخل بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة ووضع الاشجار التي تم زراعتها بالجزيرة الوسطي وعلى جانبي الطريق بالتنسيق مع وزارة البيئة.

كما تفقدت البلدورات والانترلوك ومنطقة اللاند سكيب الى جانب متابعة اعمال رفع كفاءة وصيانة واعمال الكهرباء والانارة كما تم تفقد موقع محطة الوقود والبوابة الخلفية ومنطقة خلف الجهاز لخروج الاعمال بالمظهر الحضاري اللائق لتتماشى مع أعمال التطوير القائمة بالمنطقة .

وتابعت اللمسات النهائية استكمال أعمال رفع كفاءة واجهات المصانع والمعارض من خلال ألوان للدهانات موحدة وتصميمات للافتات طبقا للتصميم المعتمد مع التوجيه المستمر برفع كفاءة النظافة و ازالة الاتربة بصورة دورية وتمهيد قطعة الارض لبناء مبنى للمستثمرين وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات بالكيلو الأول.

ويذكر أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان والطرق المؤدية للمصانع وحملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وأعمال التشجير والتجميل تتم بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وحى طره ومستثمري شق الثعبان وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ووزارة البيئة والجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية.