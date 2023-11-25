إصلاح كسر خط مياه شرب 1000 ملى بحى غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قامت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بالتنسيق مع حي غرب، ب إصلاح كسر ماسورة مياه شرب ، وذلك في ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ،تلقت بلاغًا يفيد حدوث كثر بخط مياه 1000 مل شارع 218 خلف الموقف الجديد ما تسبب في انقطاع المياه عن عدة مناطق بدءًا من الورديان وحتى الدخيلة والعجمي.

انتقل مسئولي شركة مياه الشرب "هندسة مياه البلد" وحي غرب الإسكندرية ومديرية الطرق والنقل إلى موقع البلاغ، وتبين حدوث كسر بجزء من خط المياه المشار إليه.

وأوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب، أنه أعمال الإصلاح والتغيير جزئي لخط المياه استغرقت يومين، وجاري بناء غرفتين، أحدهما للمحبس العمومي والأخرى للهواية الخاصة بالخط.

وأضافت رئيس الحي، أن مديرية الطرق والنقل أنهت أعمال الردم والتسوية، لافتًا إلى أنه جرى إعادة الشيء لأصله بموقع الإصلاح، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.