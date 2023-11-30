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مصر تسلم رئاسة الدورة الـ28 من "كوب" إلى الإمارات.. إنفوجراف

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:10 م
مصر تسلم رئاسة الدورة الـ28 من "كوب" إلى الإمارات.. إنفوجراف مصر تسلم رئاسة الدورة الـ28 من "كوب 28" إلى الإمارات

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سلم وزير الخارجية سامح شكري، رئاسة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف "كوب 28" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا وزير الخارجية سامح شكرى، إلى إشراك الدول النامية بجهود مكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أهمية تحسين الأفعال الخاصة بالتغير المناخي.

وأضاف شكرى خلال انطلاق مؤتمر كوب 28 المنعقد في الإمارات، أن الحوار المناخي أمر في غاية الأهمية من أجل كوكبنا.

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الخميس، فى كلمته أمام COP28 ، إنه يجب إشراك الدول النامية فى جهود تغير المناخ والتى تشكل تحديا كبيراً، مما يتطلب مزيدا من العمل على خفض الانبعاثات الكربونية.

وتستضيف مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة لتغير المناخ Cop28 وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 ، بمشاركة نحو 50 ألف شخص من 198 دولة موقعة على الاتفاقية.

مصر تسلم رئاسة الدورة الـ28






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