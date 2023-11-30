مصرع عامل وإصابة 7 آخرين فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى عامل مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بمدخل مدينة ناصر شمال بنى سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بمدخل مدينة ناصر بدائرة المحافظة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص ويدعى محمد على محمود 33 سنة، عامل وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

ونقلت سيارات الإسعاف كلا من، سليمان عبيد حامد 25 سنة، عامل مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد شعبان سيد 23 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعبد السلام سيد حافظ 31 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعمر سيد عبد السلام 31 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وشعبان رجب 25 سنة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، وجوده سيد عبد الحميد 28 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد جمال محمد رفض النقل وتم أخذ إقرار عليه.