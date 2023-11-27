مصرع شابين صدمهما القطار فى محطة مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشابين خلال عبورهما شريط السكة الحديد أمام مزلقان قرية طحا البيشة بدائرة مركز شرطة ببا، ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

واستقبل مشرحة مستشفى ببا المركزى جثة كلا من ، محمد عبد العليم، ومحمود حمدان، مقيمان في قرية بني عوض الشرقية بدائرة مركز ببا.