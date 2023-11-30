مصرع طالب فى حادث تصادم بكورنيش الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، مصرع طالب بالفرقة الثانية، بكلية التربية الرياضية أبو قير للبنين جامعة الإسكندرية ، عقب حادث مروري على الكورنيش، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .

بداية الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بوقوع حادث تصادم ما أدى إلي مصرع الطالب" كريم ه ص" على طريق كورنيش الإسكندرية، بعد أن صدمته سيارة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج ،وعقب ذلك توفي .

ومن جانبها، أصدرت كلية التربية الرياضية، نعي الطالب المتوفي جاء فيه : إنا لله وإنا إليه راجعون ، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، يتقدم الدكتور مهاب عبد الرزاق، القائم بعمل عميد الكلية وجميع أسرة الكلية بخالص العزاء في وفاة الطالب كريم هانى صلاح محمد البهنسى الطالب بالمستوى الثاني الذي وافته المنية اليوم، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.