"مستقبل وطن" كفر الشيخ ينظم مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ فى مدينة دسوق مؤتمرًا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، باستاد دسوق الرياضي.

حضر المؤتمر الجماهيري، اللواء يحيى عيسوي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية، والمهندس عبدالحميد دمرداش، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، والأمناء المساعدين بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة، والكابتن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق والكابتن فاروق جعفر، نجم مصر والزمالك الأسبق، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة

أكد اللواء يحي عيسوى، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية، أننا نبعت بالتحية من محافظة كفر الشيخ ، للرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أننا فى لحظة فارقة من تاريخ مصر، ليظهر المخلصين من أبناء هذا الوطن المستعدين، لبذل الغالى والنفيس، للحفاظ عليه ومواجهة التحديات للعبور بمصر إلى بر الأمان، وهذه الحشود تؤكد أننا جميعا خلف الرئيس السيسي، ونعلنها صراحة أننا ندعم الرئيس السيسي، لإنجازاته الواضحة وضوح الشمس فى جميع المجالات.

وقال القمص بطرس بطرس بسطاروس وكيل مطرانية كفرالشيخ ودمياط، نريد الرئيس السيسى، للحفاظ على الإنجازات التى تحققت فى جميع المجالات، واستطاع الرئيس والقوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم الشعب المصرى الأصيل القضاء على الإرهاب، ويكفى اننا نعيش فى أمن وأمان حقيقيين ، كما استطاع الرئيس السيسى إعادة مصر إلى مكانها الطبيعي، ونريد استكمال الطريق للجمهورية الجديدة ، وتوفير حياة كريمة للمصريين، وندعو الله أن يعطى رئيسنا الصحة لاستكمال التنمية، والحفاظ على الأمن القومى المصرى

وأكد الشحات مبروك، بطل العالم الأسبق في كمال الأجسام وابن كفرالشيخ، أنه ولأول مرة أحضر مؤتمر سياسي انا "مليش فى السياسة" لكن ليا فى البلد ليا فى الوطن حقنا ولازم نحافظ عليه، والمشروع قرب يخلص، مؤكداً أننا اخترنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستجاب للشعب المصري، فأقام المشروعات المتعددة.

وأضاف طاهر أبو زيد، كابتن مصر والنادي الاهلي، ووزير الرياضة الأسبق، أتشرف بأنني من أبناء الصعيد، لكن مدينة دسوق لها معزة عندى، واليوم كلنا مجتمعين على حب هذا الوطن، وأيضا على من يعمل لمصلحة هذا الوطن، والمؤكد أن الرئيس السيسى أكثر المصريين حرصا على حب هذا الوطن، ولا ننسى أنه بدأ مشوار صعب جدا ،ورجال السياسة والتاريخ يعرفون أن الثورة معناها أقل حاجة عشر سنوات للرجوع إلى الخلف لكنها عادت بفضل الله أقوى.

وأضاف طاهر أبو زيد، هذه هي مصر التي عادت بعد النكسة بنصر أكتوبر ،وعادت بعد اغتيال الرئيس الشهيد السادات ،والان تعود بعد ثورتين، مؤكداً أن الجبهة الداخلية دائما هى سر عظمة مصر، ونحن نمر بأزمة إقتصادية مثل جميع دول العالم، بعد جائحة كورونا، والتقلبات فى المنطقة، ورغم ذلك الوطن يُبنى، بتكاتف الشعب مع الرئيس، ونحن حاليا أمام اختبار جديد، و الإنتخابات لم تحسم بعد ولابد من إرسال رسالة للعالم أن مصر بلد عظيمة، ودائما أقول إن محافظة كفرالشيخ ، هي الحاسمة فى كل انتخابات ،ودائما تكون في الصدارة، وان شاء الله مصر كلها تخرج لتقول للعالم نحن جميعا خلف الرئيس، ونحافظ على بلدنا.

وأكد الفنان سامح الصريطي، أنه لن يتكلم عن انجازات الرئيس التي يراها الجميع، ولكن يذكر بموقف واحد عندما طلب منا قائدنا أن نفوضه فى محاربة الإرهاب، فقضى على الإرهاب وعمر سيناء بقواتنا المسلحة، للقضاء على المؤامرات التى تحاك ضدنا، واتحدث أيضا عن الحنكة والصبر ، فى الأزمة الحالية لغزة ، وتصدى الرئيس للمؤتمرات التى تحاك بمصر من بعض الدول، إلا أنه أفسد مؤامراتهم على مصر، مؤكداً أن نزولنا للانتخابات، لإثبات وجودنا أمام العالم ، قبل أن يكون دعما لرئيسنا ولا نركن إلى كلام البعض بأن الانتخابات مضمونة.

وأشار المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب أمين الحزب بمركز دسوق، إلى بعض الإنجازات التي تحققت على أرض مصر منذ تولى الرئيس السيسى، بالإضافة إلى رفض الرئيس التهجير القسري للفلسطينين مطالبا الجميع بأن يكونوا على قلب رجل واحد للحفاظ على استقرار الوطن.



اقبال كبير على مؤتامر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي



اقبال كبير من الأهالي



اقبال كبير من أهالي كفر الشيخ



اقبال من السيدات لدعم المرشح الرئاسي عهبدالفتاح السيسي



جانب من الاقبال



جانب من الحضور



حضور كبير من أهالي كفر الشيخ