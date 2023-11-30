مرصد الأزهر يصدر مؤشره لشهر نوفمبر للعمليات الإرهابية فى باكستان

ومقارنة بما رصد في شهر أكتوبر، لوحظ ارتفاع في عدد الضحايا والمصابين في نوفمبر، إذ أسفرت (23) عملية إرهابية نفذت خلال الشهر الفائت، عن مقتل (38) شخصًا، وإصابة (27) آخرين.

ومع التصاعد الملحوظ في عدد ضحايا العمليات الإرهابية، أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب في باكستان عن القيام بـ (179) عملية استخباراتية في عدة مدن بأنحاء البلاد، نتج عنها اعتقال عدد من قادة "طالبان باكستان".

وقد نجحت العمليات الأمنية في تحييد عددا من الإرهابيين خلال شهر نوفمبر، والذي تمثل في (61) قتيلًا، و(16) معتقلًا، مقارنة بـ(48) قتيلًا في أكتوبر 2023م.

وبالنظر إلى مناطق تمركز العمليات الإرهابية، نجد أن أغلبها نفذ في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان مثل: إقليم البلوشستان، ووزيرستان، وخيبربختون خواه، والبنجاب.

كما شملت مناطق متفرقة، من بينها: رزمك، الزوب، تانك، وادي تيره، ديرا إسماعيل خان، شيترال، كيرك، باجور، كيتش، مستونج، كويتا، مستهدفة الكمائنُ، ونقاط تفتيش الشرطة والجيش، بواسطة القنابل اليدوية، والأسلحة الثقيلة.