توفير 1800 طن سكر بـ27 جنيها للكيلو فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، عن موافقة الدكتور على المصيلحي وزير التموين علي تخصيص 1800 طن سكر معبأ لمحافظة الدقهلية، يتم بيعها للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو وذلك باشراف مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز المتابعة والتفتيش بالمحافظة والوحدات المحلية.

جاءت تصريحات "مختار" وفقا لما عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، هذا وقد اوضح وكيل وزارة التموين ان الكميات المشار اليها يتم تسلمها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة بالدقهلية ويتم تعبئتها بمخازن الشركة بنطاق المحافظة، ويتم توزيعها بعد ذلك علي المعارض الدائمة بالمنصورة في نطاق شرق وغرب المنصورة بشارعي الجيش وعبد السلام عارف وايضا المحلات العامة والمولات والسلاسل التجارية ومنافذ بيع أمان بنطاق المحافظة لبيعها بالسعر المحدد 27 جنيه للكيلو للمستهلك وذلك باشراف الادارات التموينية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة.

وقد وجه "مختار"لوكيل وزارة التموين، بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال التوزيع والبيع للمستهلك، من خلال المنافذ المشار اليها، مؤكدا علي اهمية متابعة تنفيذ الحملات التموينية لاحكام الرقابه علي الاسواق والمخابز واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين.

هذا وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لوزير التموين علي اهتمامه البالغ بتوفير هذه الكميات من السكر لابناء محافظة الدقهلية تخفيفا للعبئ عن المواطنين مؤكدا علي استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين ابناء الدقهلية في كل مايتعلق بالقطاع التمويني.