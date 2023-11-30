مترو الأنفاق يمد العمل لساعة إضافية اليوم.. اعرف مواعيد التشغيل

كتب سيد الخلفاوى

يمد مترو الأنفاق العمل اليوم الخميس لمدة ساعة، على أن يكون مد ساعات العمل يوم الخميس فقط، ولمدة شهر، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وفى السياق أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة أنه سيتم تمديد ساعات العمل بخطوط المترو خلال أيام الخميس لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا، أيام الخميس فقط، حيث يتم تطبيق القرار بدءا من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 ولمدة شهر واحد، بشكل تجريبي.

يأتى القرار استجابة للاستطلاعات التسويقية التي تنفذها الشركة وسعيها المستمر لتحسين الخدمة وتوفير أفضل تجربة ممكنة لركابها.

وقالت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو إنها تتجاوب مع جمهورها من العملاء وتم إدخال تعديلات على جدول تشغيل القطارات وفقا للمناسبات المختلفة التي يتفاعل معها الشعب المصري، من بينها مباريات كرة القدم وساعات العمل في رمضان والأعياد، بالإضافة إلى المناسبات الثقافية المختلفة، حيث يخدم الخط الأخضر الثالث عددا من المحطات الحيوية من بينها الاستاد وأرض المعارض والعباسية وباب الشعرية.

وفى النقاط التالية مواعيد المترو قبل مد العمل ساعة يوم الخميس فقط:

أولا: مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م.

- قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.

يتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة.

ثانيا: عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة

- يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ1353 رحلة يوميًا، بمعدل 488 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و 263 رحلة بالخط الثالث.