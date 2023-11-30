مؤتمر لـ"حماة الوطن" فى القنطرة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم حزب حماة الوطن فى الإسماعيلية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في شارع التحرير فى وسط مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، بحضور النائب طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، والمحاسب مجدى زايد أمين حزب حماة الوطن فى الإسماعيلية، والدكتور حاتم الحفناوى أمين التنظيم، والمستشار سعيد شراويد رئيس قطاع الدائرة الثانية بالحزب، والنائب فايز أبو حرب أمين القبائل العربية والعائلات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ والنائب محمد الحوفى عضو مجلس الشيوخ، والنائب عمرو سليمان المتحدث الرسمى للحزب بالإضافة إلى حضور الآلاف من أبناء محافظة الإسماعيلية.

بدأت فعاليات المؤتمر الحاشد، بالسلام الجمهوري، وتم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستعرض الفيلم أهم وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال 9 سنوات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال كلمته فى المؤتمر طالب المحاسب مجدى زايد الأمين العام لحزب حماة الوطن بالمحافظة، الشعب المصري وأهالى محافظة الإسماعيلية بإرسال رسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي تصل للعالم أجمع، وذلك عن طريق الخروج إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وتابع أمين حزب حماة الوطن بالإسماعيلية كلمته مسلطا الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا والتى تغلبت عليها الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى الإنجازات التى تحققت على مدار 9 سنوات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبا جميع أهالى الإسماعيلية بالخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية.

وقال المستشار سعيد شراويد رئيس قطاع الدائرة الثانية بحزب حماة الوطن، إن الحزب يدعم القضية الفلسطينية ويقف خلف اشقاؤنا الفلسطينيين فى غزة كما أعلن عن تأييد الحزب المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالبا الجميع بضرورة الخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لكى نثبت للعالم بأننا نقف خلف رئيسنا كما رحب بجميع الحضور من أهالى محافظة الإسماعيلية وشيوخ وعواقل وعمد ومشايخ المحافظة الذين حضرو المؤتمر.

وقال المحاسب نصار حسن امين مساعد امين حزب حماة الوطن بالإسماعيلية أننا ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لكى يكمل المشوار والانجازات وادعو الجميع بضرورة الخروج إلى اللجان الانتخابية أيام 10،11،12 القادمين من أجل نقول نعم للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال النائب فايز أبو حرب أمين القبائل العربية والعائلات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من انقذ مصر من براثن الإرهاب الخسيس الذى توغل داخل مصر مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قضى على الإرهاب سواء في الداخل أو الخارج وعبر بمصر إلى بر الأمان وكان هناك ايادى تحارب الإرهاب وايادى أخرى تبنى وتعمر فى أنحاء الجمهورية نحن أبناء سيناء ومحافظات القناة قد هجرنا من محافظاتنا ومن بيوتنا عام 1967والآن نرى الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح على أراضيها مشروعات قومية.

وأكد النائب فايز أبو حرب أن الرئيس قال سيناء خط أحمر وأن بصفتى نائب عن سيناء نؤيد الرئيس فى كل قرارته ولا تهجير اهل فلسطين ومصر تقدم كل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقال نحن خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال المشروعات القومية والتنمية وهناك مشروعات شاهدة على إنجازات الرئيس فى سيناء ومحافظات القناة منها مدينة الإسماعيلية الجديدة والانفاق أسفل قناة السويس والكبارى العائمة لعبور قناة السويس بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية الأخرى.

ودعا النائب فايز أبو حرب من أهالى محافظة الإسماعيلية بضرورة الخروج إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية.

وقال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اننى سعيد جدا بتواجدى فى محافظة الإسماعيلية فى مؤتمر حاشد لحزب حماة الوطن لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

واستعرض دور الرئيس عبدالفتاح السيسي فى عام 2011 ودوره ايضا اثناء توليه وزارة الحربية، موضحا أن الرئيس السيسي كان يعمل من أجل مصر والشعب المصرى وأخذ على عاتقه ضرورة تسليح الجيش المصرى بأحدث الأسلحة المتطورة.

وأكد أن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت مصر العديد من الإنجازات الواضحة للجميع والمشروعات القومية الكبرى.

وأضاف أن الحزب كثف جهود كوادره من أجل ضمان أكبر مشاركة من المصريين بالخارج في الاستحقاق الدستوري القادم والذي سوف

يجري من غدا الجمعة 1ديسمبر وحتى 3 ديسمبر القادم، مؤكد أنه منذ إعلان حزب حماة الوطن دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وهو في حالة انعقاد دائم من أجل حشد أكبر قدرا من المؤيدين داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن حماة الوطن نظم عدة فعاليات للمصريين في الخارج ودعواتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبار أن المشاركة حق وواجب على كل المصريين سواء في الداخل أو الخارج.

وأضاف أن الحزب نظم عدة فعاليات بسلطنة عمان أعلنت تأييدها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل بناء مصر الحديثة .

وأكد أن زيارة حزب حماة وطن للخارج ولقاؤها مع أبناء مصر فى الخارج وخاصة إيطاليا كان لهم عدة مطالب سيتم مناقشتها عقب الانتخابات الرئاسية.