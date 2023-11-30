للمزارعين.. تعرف على أهم التوصيات السريعة والعاجلة من مركز المناخ

كتبت أسماء نصار

تشير توقعات مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الحالة المناخية إلى ارتفاع الحرارة نسبياً خلال بداية الأسبوع "السبت والأحد " ثم انخفاض كبير ومفاجيء بداية من يوم الإثنين لتكون حول 20 °م نهاراً ولأول مرة تلامس الحرارة حد الـ 12 °م ليكون جو شتوي بارد بامتياز.

وهناك توقعات ببعض الأمطار على مناطق شمال الدلتا وشمال سيناء "يوم الإثنين " ما بين خفيفة إلى متوسطة وهذه ظروف جوية غير اعتيادية في مثل هذا الوقت من فصل الخريف .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات السريعة والعاجلة التى وضعها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ:

1- القمح : سرعة الانتهاء من الزراعة "العفير والحراتي " لان انخفاض الحرارة ليلاً يبطيء من معدلات الإنبات وهنا يمكن استخدم جرعة تنشيطية من سلفات نشادر أو نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان مع الزراعة وعدم تأخير رية التشتية عن 20 -25 يوم من الزراعة واضافة 10 لتر حامض فسفوريك او 3-4 كجم ماب لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.

2- الفول: سرعة الانتهاء من الزراعة في الوجه البحري ، وللمزارعين فى الوجه القبلي العناية بالفسفور في المراحل الأولى والاستعداد التام لإصابات التبقعات اللى ستزيد مع الرطوبة العالية مع فحص النباتات جيدا لوجود حشرات المن والندوة العسلية وعند تواجد اكثر من 4 حشرة علي الوريقة يتم الرش فورا بأحد المبيدات للثاقبة الماصة .. بعدها يتم تكثيف اضافة البوتاسيوم في صورة نترات او سترات لزيادة معدلات التزهير في مرحلة لاحقة.

3- البنجر: توقف إضافة أي ازوت بعد 90 يوم وبداية إضافة البوتاسيوم وحتى عمر 130-140 يوم مع الاستعداد تماماً لظهور التبقع السركسبوري وضروري جدا الرش الوقائي بأكروبات النحاس بالتبادل مع مبيد اوبص .

4- البطاطس الشتوى: عدم اضافة اي منظمات نمو البطاطس بعد 90 يوم حتى لا يحدث تشقق للدرنات .. فقط البوتاسيوم في صورة نترات أو سترات بمعدل 1.5 كجم للفدان رشاً مع 30 سم سيتوكينين 4% و الرش الوقائي ضد الندوة المبكرة بالمواد الفعالة مفينوكسام وميتالكسيل بالتبادل مع ازوكسي ستروبين.

5- البطاطس الصيفي: لا تزرع مبكراً "في نوفمبر" حتى لو كانت الأرض جاهزة وعدم الزراعة في أرض ما زالت بها نسبة رطوبة عالية وممنوع استخدام اليوريا في الدفعة الأولي من التسميد يفضل أن تكون سلفات نشادر أو نترات نشادر.

6- الفاصوليا الشتوى: من المهم ألا تزيد كمية المياه حتى لا تزيد الرطوبة ويحدث مشكلة اللفحة الهالية او العفن الأبيض على القرون.

7- الفراولة: ممنوع الرش بالأحماض الأمينية تماما لأنها فترة العفن الرمادي وخاصة في الأجواء الباردة وزيادة الندى مع الاهتمام بعالي الفسفور.

8- البسلة المبكرة : عدم رش أى نحاسيات أثناء التزهير والعقد .

9- البصل المقور أو السبيعني: أفضل ميعاد لاستخدام البورون رشاً علي الأوراق يكون قبل حصاد التقليع بحوالي 20 يوم على الأكثر ، ويمكن رشه بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه ويمكن خلطه مع مركب الكي تي أي KTS بمعدل لتر للفدان .

10- البصل الفتيل: ضرورة تطهير ارض المشتل قبل الزراعة وخاصة في الأراضي اللى ظهر فيها العفن الأحمر قبل كده.

11- الثوم: تخفيف نسبة الرطوبة تحت النباتات وتطويل الفترة بين الريات ومعالجة ظهور اصفرار اطراف الاوراق وهو في الغالب نقص بوتاسيوم وماغنسيوم بسبب توقف الجذور عن امتصاصهما بسبب بداية انكسار الحرارة ليلاً وزيادة فرق حرارة الليل والنهار او تشبع التربة بالمياه وفحص النباتات جيدا لذبابة البصل الكبري وعدم الاستعجال فى رش الكالسيوم بورون والالتزام بالبوتاسيوم فوسفيت والماغنسيوم فوسفيت .

12- الطماطم المكشوفة "عروة الصعيد": الحذر كل الحذر من البياض الدقيقي والندوة المبكرة على الأوراق والثمار و ضروري التعامل بالكالسيوم فوسفيت بالتبادل مع سترات بوتاسيوم .

13- الخضر الشتوية فلفل وباذنجان : تكثيف اضافة البوتاسيوم والماغنسيوم و الفحص لحشرات تربس الازهار في ازهار النباتات وخاصة تحت الصوب .

14- الكمون والكزبرة واليانسون والكراوية والشمر: عدم زيادة المياه خلال الرية الأولى مع الاعتناء باضافة المطهرات الفطرية مع الري ضد اعفان الجذور زي الكاربندازيم مع التوبسين مع إضافة جرعة تنشيطية مع الزراعة 1 شيكارة سلفات نشادر ، وعلى ان يتم إضافة الازوت في صورة نترات نشادر مع الرية الأولى وليس يوريا قدر الامكان.

15- البرسيم: عدم تأخير الحشة الحالية والانتهاء منها حتى يفوق النبات بعد البرد مع إضافة حامض فسفوريك مع الرية اللي جاية 10 لتر.

16: بساتين الفاكهة: سرعة الانتهاء من الخدمة الشتوية "مانجو – زيتون – متساقطات " نظراً لانخفاض الحرارة ليلاً وبرودة جوف الأرض بالتالي ضعف تحلل اسمدة الخدمة الشتوية وبقاء معظمها بدون تحلل حتى بداية الصيف وفقدان قيمتها وتأثيراتها مع ضرورة إضافة الكبريت الزراعي والسوبر فوسفات مع اسمدة الخدمة وسرعة اجراء التقليم يليه التطهير بمركبات النحاس .