مركز المناخ: 3 أسابيع وتنتهى الفترة ‫المناسبة لزراعة القمح والفول فى مصر

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه باقي 3 اسابيع وتنتهى الفترة المناسبة لزراعة القمح والفول في مصر، و يبدأ الجو فى الانكسار الكبير ليلاً وترتفع نسبة الرطوبة ويزداد الندى مع زيادة فرص تكوين الشبورة المائية والضباب صباحاً.

وأضاف فهيم، أن فترة زراعة عروة الانفاق فى الطماطم وباقي الخضر وسوف تبدأ المحاصيل الارضية فى التحجيم الطبيعي "بطاطس - بنجر - ثوم - بصل مبكر".

وأوضح فهيم، أن هناك الكثير من العمليات الزراعية والإجراءات التى لابد من انجازها بفهم ودراية وتعلم من الأخطاء خلال المواسم السابقة حتى لا نقع في نفس الأخطاء وخاصة انه لا مجال لأي خطأ اضافي في ظل هذه الظروف من زيادة تكاليف مستلزمات الانتاج والتقلبات غير الاعتيادية فى المناخ.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد كلف قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والارشاد الزراعى والبحوث والتواصل المستمر لزراعة المساحات المستهدفة وبالاساليب العلمية وباستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية.