اليوم السابع
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:33 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية التابعة لوزارة الداخلية حيال (شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات.
 
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 7 ملايين جنيه )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 






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