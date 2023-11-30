عبد السند يمامة يدعو جاليات مصر بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ندى سليم

دعا الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، الجاليات المصرية بالخارج بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أنه لابد من المشاركة في هذا الاستحقاق العظيم من أجل مستقبل مصر، لأن هذا الاستحقاق التزام دستورى نص عليه قانون الأحزاب وقانون الحقوق والحريات السياسية، فهو بمثابة التزام قانونى وواجب وطنى على كل مصري.

واستعرض رئيس حزب الوفد، خلال تصريحات صحفية، أهم ملامح برنامجه الانتخابي، الذى يتضمن عدة محاور سياسية واقتصادية ومحور هام يتعلق بالسياسة الخارجية، لافتًا إلى أن كافة هذه المحاور قد شارك بها عدد من الخبراء لوضع ما يتلاءم مع أهداف ومصلحة الوطن، وكان البداية بإصلاح منظومة التعليم، بجانب عدة إصلاحات تشريعية.

وأوضح "يمامة"، أن يملك رؤية كاملة للنهوض بمصر، قائلا: "نترك لكم حرية وحسن الاختيار، والتوجه لصندوق الانتخاب ليس من أجل الظهور الإعلامي أو أننا نبعث رسالة للرأي العام العالمي بأن هناك إقبال على صندوق الانتخاب، لكن لأن الإقبال على صندوق الانتخاب سيكون من أجل انتخاب الوطن".