اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نترك لكم حرية وحسن الاختيار..

عبد السند يمامة يدعو جاليات مصر بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:25 م
عبد السند يمامة يدعو جاليات مصر بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية الدكتور عبد السند يمامة
ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، الجاليات المصرية بالخارج بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أنه لابد من المشاركة في هذا الاستحقاق العظيم من أجل مستقبل مصر، لأن هذا الاستحقاق التزام دستورى نص عليه قانون الأحزاب وقانون الحقوق والحريات السياسية، فهو بمثابة التزام قانونى وواجب وطنى على كل مصري.

واستعرض رئيس حزب الوفد، خلال تصريحات صحفية، أهم ملامح برنامجه الانتخابي، الذى يتضمن عدة محاور سياسية واقتصادية ومحور هام يتعلق بالسياسة الخارجية، لافتًا إلى أن كافة هذه المحاور قد شارك بها عدد من الخبراء لوضع ما يتلاءم مع أهداف ومصلحة الوطن، وكان البداية بإصلاح منظومة التعليم، بجانب عدة إصلاحات تشريعية.

وأوضح "يمامة"، أن يملك رؤية كاملة للنهوض بمصر، قائلا: "نترك لكم حرية وحسن الاختيار، والتوجه لصندوق الانتخاب ليس من أجل الظهور الإعلامي أو أننا  نبعث رسالة  للرأي العام العالمي بأن هناك إقبال على صندوق الانتخاب، لكن لأن الإقبال على صندوق الانتخاب سيكون من أجل انتخاب الوطن".







تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات

انتخابات مصر

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

انتخابات الرئاسة المصرية

موعد انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة القادمة

new zealand

نيوزلاندا

لوس انجلوس

los anglos

تصويت المصريين بنيوزلاندا

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة