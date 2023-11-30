ضبط 8 أطنان دواجن منتهية الصلاحية بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، 8 أطنان دواجن مخالفة خلال حملات تفتيشية بمركز كفر صقر، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك و اللحوم.

أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم،بالإشتراك مع الجهات المعنية " مجالس المدن-الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية"، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك بمركز كفر صقر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط 8000 كجم تقريباً دواجن مخالفة غير صالحة للإستهلاك الآدمي و مجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.