إطلاق قافلة بيطرية للكشف وتقديم العلاج للماشية والطيور بكرداسة.. صور

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة إطلاق قافلة علاجية إرشادية بالتعاون مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، لخدمة ودعم المربين فى مركز ومدينة كرداسة، فى إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة بمشاركة أطباء الكلية وأطباء إدارة كرداسة البيطرية، عن علاج 405 رؤوس حيوانات من الأمراض الباطنية، وعلاج 46 رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، ورش 1000 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 800 حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.

وشهدت القافلة أخذ 37 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ67 رأس من الماشية، والكشف بالسونار "تشخيص الحمل" على 27 من الجاموس و13 من الأبقار و7 من خيول و44 من الأغنام، وعلاج 270 طائرا ضد الأمراض البكتيرية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات إرشادية عن مرض الحمى القلاعية وتأثيرها على الثروة الحيوانية.