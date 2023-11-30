اليوم السابع
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ضبط المتهم بتزوير مستندات ومحررات رسمية فى الإسكندرية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:33 م
ضبط المتهم بتزوير مستندات ومحررات رسمية فى الإسكندرية مستندات مزورة - أرشيفية
كتب - إبراهيم قاسم

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية الحكومية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بعض المحررات والمستندات والشهادات منسوب صدورها لهيئات حكومية "مقلدة – سيارة – هاتف محمول – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.






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