اليوم السابع
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صحة البحر الأحمر: حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات لـ 146 ألف مواطن

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:45 ص
صحة البحر الأحمر: حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات لـ 146 ألف مواطن حملة 100 يوم صحة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن حملة "100 يوم صحة " حققت نجاحا كبيرا بالمحافظة، حيث قامت بتقديم الخدمة الطبية لـ 146 ألف و87 مواطن بمدن محافظة البحر الأحمر.
 
واضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان للمديرية أن الحملة انطلقت فى 25 يونيه الماضى ومستمرة حتى الآن، مشيرا أن هذه الحملة تأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.
 
كما أوضح الدكتور عمرو عادل عبد العال منسق المبادرة بالمحافظة ومدير إدارة المستشفيات أن آلية العمل فى الحملة بدأ من استقبال المواطنين من الفئات المستهدفة من 18 عاما فيما فوق ويتم ادخال بياناته على النظام الإلكترونى الخاص بالمبادرة.
 
واضاف منسق الحملة أن الحملة تأتى استكمالا للمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والتى تسعى للتوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مده زمنية محددة تصل إلى 100 يوم اخرى. 
 
ومن ناحية اخرى ناشد الدكتور إسماعيل العربى جميع المواطنين بمدن المحافظة بالتوجه إلى اقرب مكان لتلقى الخدمة الطبية والاطمئنان على الصحة العامة، موجها بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحى وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابته والمتنقلة والقوافل الطبية.
 
يذكر أن الحملة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الأم والجنين ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى ومتابعة وعلاج الامراض المزمنه والاعتلال الكلوى وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الامراض الوراثية وخدمات تنظيم الاسرة والتطعيمات.
 
وتقدم خدمات الحملة من خلال فرق طبية ثابته فى جميع الوحدات الصحية وكذلك تتواجد مراكز الكشف المتنقلة فى النادى الاجتماعى وشاطئ العائلات بمدينة الغردقة.






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