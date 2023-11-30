رفع الإشغالات بمحيط مدرسة فى العمرانية استجابة لشكاوى المواطنين

كتبت – مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية بسرعة رفع الإشغالات والتعديات بمحيط مدرسة أحمد لطفى السيد الثانوية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.

وفي هذا الإطار، شن الحي صباح اليوم الخميس، حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والكافيهات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المرور ومنع الممارسات العشوائية بالمنطقة.

وشدد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية للتأكد من انضباط الحالة المرروية وتيسير حركة المارة وضبط أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، لفرض الانضباط وتوفير حرم آمن للمواطنين، منبهًا على ضرورة المرور الدوري على المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة.

جديرٌ بالذكر أن محافظة الجيزة رفعت خلال أسبوع 1700 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية وإزالة الحواجز الحديدية في هضبة الأهرام، وذلك بالبوابة الثانية وبمناطق (ل، ح، ن، و، ص، ه‍) وشوارع الجيش والضغط العالى.