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رسائل من البابا تواضروس الثانى عن الانتخابات الرئاسية بالخارج

الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:45 م
رسائل من البابا تواضروس الثانى عن الانتخابات الرئاسية بالخارج قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، فى عظة الأربعاء الأسبوعية بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدير الملاك البحرى، عن الانتخابات الرئاسية التى تجرى بعد أيام، وشجع المصريين فى الخارج وفى الداخل على المشاركة فى الانتخابات والتعبير عن رأيهم بالمشاركة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز رسائل البابا تواضروس عن المشاركة بالانتخابات

1 - المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر وطنى بالدرجة الأولى

2 - أشجع المصريين بالخارج على التوجه إلى أماكن الاقتراع والسفارات والقنصليات والتعبير عن الرأى

3 - المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أشكال تأكيد المواطنة

4 - المرشحون الرئاسيون الأربعة لهم لجان تنسق أعمالهم ويبقى الاختيار للمواطن

5 - إتاحة الانتخاب فى الخارج فرصة مناسبة وقوية

6 - يكفى المصريين بالخارج الشعور بالمسؤولية والمشاركة فى العملية

7 - نشجع المواطنين المصريين فى الداخل على المشاركة فى وهذا ليس وقتًا للكسل

8 - المشاركة فى الانتخابات تجعل ضميرك مستريحًا بممارسة حقك الدستورى







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانتخابات الرئاسيه



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